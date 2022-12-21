Dağ yöresi meyvecilikle kalkınıyor

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, dönem sonuna kadar 5 milyon fide fidan dağıtımı hedefine hızla ilerliyor. Bursa’da üreticinin nitelikli ürün elde etmesine katkı amacıyla Keles ilçesi özelinde bugüne fide, fidan, torum, tarım makineleri, üretim ekipmanları, tarımsal tahmin ve erken uyarı meteoroloji istasyonu gibi desteklerde bulanan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de çiftçilere fidan dağıttı. Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) marifetiyle 310 kişiye 11.000 adet ceviz fidanı, 220 kişiye 2000 adet badem fidanı, 20 kişiye 1000 adet ayva fidanı, 20 kişiye 500 adet vişne fidanı, 20 kişiye de 500 adet kiraz fidanı, Keles ilçesinde düzenlenen törenle dağıtıldı. Ayrıca geçtiğimiz sene badem fidanlarında kuruma tespit edildiği için çiftçilere 5 bin adet ilave badem fidanı verildi.

Amaç; balık tutmayı öğretmek

Fidan dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ürettikleri kaynakları memleketin ve insanların hayrına kullanacak şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Merkeze sonradan bağlanan ilçelerin yaşam standartlarını yükseltmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, Keles ilçesinde 5 yıllık süreç içerisinde 200 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdikleri, dağ ilçelerinde yaşanan tüm sıkıntıların bir bir çözüleceğini söyledi. Kırsal bölgelerde tarım faaliyetlerinin önemine değinen Başkan Aktaş, “Tarımla alakalı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çiftçilik yapan vatandaşımızın iyi tarım yapabilmesi için birçok alanda projeler üretip, hayata geçirdik. Kırsal mahallelerimizde yaşam kalitenin artması için şehir merkezindeki tüm imkânların buralarda da sunulması en büyük arzumuz. Ürettiğimiz projeleri kırsala yayarak Bursa’mızın bütün olarak kalkınmasını sağlıyoruz. Sadece yapmış olmak için değil, yerinde tespit ederek çalışmalar yürütüyoruz. Bizim amacımız balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek. Doğru yerde, doğru yatırımı yaptırmak istiyoruz. Bu doğrultuda ‘Dağ yöreleri organik siyez yetiştiriciliği projesini’ geliştirdik. Keles ve Orhaneli’nde üreticilik yapan çiftçilerimize siyez buğdayı dağıttık. Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle bu sene 1.050 adet yaban mersini fidanı, 41.000 adet çilek fidesi teslim edildi. 37.968 adet ahududu fidanı da teslim edeceğiz. Keles ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi’nde bulunan Süs Bitkileri Kooperatifinden begonya, petunya, menekşe, kadife, kasımpatı, sıklamen gibi mevsimlik çiçek alımı yapıyoruz. Bu yıl 4 milyon adet yazlık ve kışlık çiçek, Bursa peyzajında kullanıldı. 2023 yılı hedefimiz ise 5-6 milyon adet çiçek üretimi yapılmasıdır” dedi.

Düzenlenen törenle de ceviz, badem, ayva, vişne, kiraz fidanı dağıtımı yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Geçtiğimiz yıl dağıtılan badem fidanlarında bir kuruma tespit edilmişti. Bugün dağıttığımız fidanlara ilaveten 5000 adet badem fidanını çiftçilerimize veriyoruz. Bursa ilçesiyle, merkeziyle, kırsalıyla bizim. Her bir köşesi değerli ve kıymetli. Her bir caddeye, sokağa ve vatandaşa dokunabilmek için heyecanlıyız ve gayretliyiz. Bu verdiğimiz fidanların bereketli olmasını, Keles halkı için kazanç olmasını diliyorum. Gelecek yıllarda bu ülkenin ekonomisine katkısı olur. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Çiftçilerden dağıtılan fidanların en iyi şekilde bakılarak verim verir hale getirilmesini isteyen Keskin, Keles özelinde üretilen ürünlerin ihracata yönelik olmasına önem verdiklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt da dağıtılan 20 bin fidanın çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek katkılarından ötürü Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Bu tür programların önemine dikkat çeken Beyazıt, ekonomisi tarıma dayalı olan Keles’te üretimin önemli olduğunu söyledi. Gıda ve gıdaya erişiminin her geçen gün daha da önem kazandığını anlatan Beyazıt, bu krizi fırsata çevirebileceklerini belirtti.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hamit Aygül, son dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere verdiği desteklerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Verilen fidanlardan en yüksek verimin alınabilmesi için gerekli desteği verdiklerini söyleyen Aygül, Keles’te kaliteli üretimin artarak devam etmesini istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından çiftçilere fidanlar teslim edildi. Programın sonunda Yüksek Ziraat Mühendisi Erol Köse tarafından Başkan Aktaş’a günün anısına kilim tablo hediye edildi.