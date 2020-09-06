Dağ ve derelerde yetişen kuşburnu ve böğürtlenler kadınlara gelir kapısı oldu

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde dağ eteklerinden ve dere kenarlarından kuşburnu ve böğürtlen toplayan kadınlar, ürettikleri reçel ve marmelatı ülkenin dört bir köşesine satıyor.

İş imkanlarının kısıtlığı olduğu ilçede bir araya gelen kadınlar, 2017 yılında Aydıncık Kadın Girişimci İşletme Üretim Kooperatifini kurdu.

Dağ eteklerinde ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen kuşburnu ve böğürtleni özenle toplayan kadınlar, yaptıkları reçel ve marmelatı kurdukları kooperatif aracılığıyla satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Salça, pekmez ve turşu da yapan kadınlar, ürünlerini ilçede kurdukları kültür evinde ve internet üzerinden satıyor.

Aydıncık Kadın Girişimci İşletme Üretim Kooperatif Başkanı Nimet Türker, AA muhabirine, mevsimine göre yörede yetişen ürünleri işleyerek kadınlara katkı sağladıklarını söyledi.

Kuşburnu ve böğürtlen mevsimi olduğunu dile getiren Türker, "Kadınlarımız dağlarda doğal olarak yetişen kuşburnu ve böğürtleni topluyor. Bunları hijyen kurallarına uyarak, temizleyip reçel ve marmelat haline getiriyoruz. Kadınlarımız elde ettikleri gelir ile de ailelerine katkı sağlıyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.



Pazarlamayı ilçede oluşturdukları satış noktasının yanında internet aracılığıyla da yaptıklarını aktaran Türker, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın destekleriyle PTT-AVM'de yer aldık. Açılan fuarlara katılarak hem ürünlerimizin hem ilçemizin tanıtımını yaptık. Satışlarımızdan geri dönüşlerimiz çok iyi oluyor. Ürünümüzü satın alan vatandaşlarımızın tavsiyesiyle satışlarımız daha da artıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Ağrı gibi birçok ile ürün gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Çok fazla emek veriyoruz"

Kuşburnu ve böğürtlen toplayan kadınlardan Ümmügülsüm Gündoğdu, elde ettikleri gelirle ev ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.



Pembe Taşdemir de kuşburnu ve böğürtlen toplamanın zor olduğunu anlatarak, "İlçemizde iş imkanları kısıtlı olduğu için biz de kooperatif aracılığıyla yaptığımız ürünleri satıp gelir elde ediyoruz. Bu işi yapmak çok zor, ürünlerimizi alan insanlar bu işin zorluğunu görseler pazarlık yapmadan ürünleri alırlar, çok fazla emek veriyoruz." diye konuştu.