Dağ ilçeleri Aktaş’ı bağrına bastı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim gezileri kapsamında Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da vatandaşlarla buluştu. Meydanları dolduran vatandaşlara hitap eden Başkan Aktaş, dağ bölgesinin eko-turizm ve hayvancılık projeleri ile kalkınacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güne Keles ilçesinde başladı. Beraberindeki Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke ile birlikte ilçe esnafını ziyaret eden Başkan Aktaş’a Kelesliler büyük ilgi gösterdi. İlçe meydanını dolduran vatandaşlara seslenen Başkan Aktaş, tüm dağ ilçelerinin yıllardır en önemli beklentisi olan yol sorunun çözümü noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitinginde müjde verdiğini hatırlatarak, bu sorunun yakında tamamen ortadan kalkacağını hatırlattı.

Bütün dünya tanıyacak

Keles’in Allah vergisi bir tarihi ve doğal zenginliği olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bu değerleri sadece Bursalıların değil Türkiye hatta dünyanın bilmesi için bölgede turizm hamlesi başlatacaklarını söyledi. Tüm dağ ilçelerinin kaderinin eko-turizm ve hayvancılıkla değişeceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Turizm Tanıtma Birliği’ni revize ettik. Ulucami’nin önündeki Turizm tanıtma büromuzu hizmete açtık. Keles dahil bütün ilçelerimizin reklamını yapıyoruz. İnşallah 2-3 sene sonra bu bölgede yaşanan değişimi hep birlikte göreceğiz. Dünyada yeni bir turizm kavramı var. Sakin şehir. Cittaslow olarak biliniyor. Biz inşallah nüfusu 50 binin altında olan Keles, Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık ve İznik’i bu sakin şehirler birliğine üye yapacağız. Bu sayede artık Keles’i de diğer ilçelerimizi de bütün dünya tanıyacak” dedi.

Eko-turizm ve hayvancılık

Tüm dağ ilçelerini yakından ilgilendiren ve ekonomik anlamda kalkınmanın sağlanacağı projeleri de bir bir devreye alacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Hayvancılık bu bölge için çok önemli. İlgili kurumdan 82 dönüm yeri devraldık. Buraya modern bir hayvan pazarı ve et kombine tesisi yapacağız. Çalışmaları başlattık. Bunun yanında turizmle alakalı önemli gelişmeler yaşanıyor. Şuanda Harmancık ve Gököz’de iki turizm tesisimiz var. Projesi geçmiş 6-7 tesisimiz var. İman planları revize edilmek üzere olan 7-8 tane daha tesis var. Çok değil 2-3 sene içinde dört dağ ilçemizde turizm ve hayvancılıkla nasıl değişim dönüşüm yaşanacağını göreceksiniz” diye konuştu.

Onların hesapları başka

Önümüzdeki seçimlerin sadece bir yerel seçim olmadığının altını çizen Başkan Aktaş, “Birileri Mart’ın sonu bahar diyor. Oysa cemreler düştü, bahar çoktan geldi. Ama onların kafaları hala kışta. Onların bahardan anladıkları başka. Arap Baharını hatırlıyor musnuz?. Mısır, Filistin, Suriye, Irak, Yemen ne hale getirdiler. Bizim ülkemizde de yapmak istemediler mi?. Gezi Parkı, Kobani olayları en son 15 Temmuz’da. Onların tek beklentisi, 31 Mart akşamı AK Parti ve MHP’yi geri durduracak bir sonuç çıkarsa, 1 Nisan’dan itibaren hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini tartışmaya açmak. Ama Allah’ın izniyle bu milletimiz bugüne kadar onlara fırsat vermedi, inşallah 31 Mart akşamı da fırsat vermeyecek” dedi.

Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Başkan Aktaş, daha sonra Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli’de vatandaşlarla buluştu. Tüm ilçelerde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Aktaş, meydanlara akın eden vatandaşlara yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.