Dağ evinde korkunç son! 67 yaşındaki adam asılı halde bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde dağ evine giden yakınları, 67 yaşındaki bir kişiyi hareketsiz halde buldu.

Manisa’nın Kula ilçesinde 67 yaşındaki Hasan Hüseyin Çakan, ikametinin yakınındaki dağ evinde asılı halde bulundu. Edinilen bilgilere göre, Narıncalıpıtrak Mahallesi’nde yaşayan Hasan Hüseyin Çakan (67), ikametinin yakınlarındaki dağ evinde ölü olarak bulundu. Çakan’ı asılı halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

