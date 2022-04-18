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Yerel Dağ adeta çamur oldu aktı
Yerel

Dağ adeta çamur oldu aktı

Trabzon’un Sürmene ilçesi Oylum mahallesinde eriyen kar suları sonrası dağın yamacından akan çamur deryası geniş bir alanda çamur tabakası oluşturdu. Çamur biri eski okul binası olmak üzere mahalledeki 3-4 binaya zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 12:24:00 -
Dağ adeta çamur oldu aktı

Trabzon'da dün geceden bu yana etkili olan sıcak hava beraberinde ilginç doğa olaylarının da oluşmasına neden oldu. Ani hava sıcaklıkları nedeniyle yaylalarda eriyen karlar yamaçlardan aşağıya önce dere sonra de adeta çamur olarak aktı.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum mahallesinde yaylalarda eriyen kar suları sonrası dağın yamacından akan çamur deryası geniş bir alanda etkili oldu. Dağ adeta çamur olup akarken, mahallede geniş bir alanda çamur tabakası oluşturdu. Mahallede eskiden okul olarak kullanılan bir bina ile 3-4 ev çamurdan zarar gördü. Mahallede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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