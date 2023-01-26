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Dünya DAEŞ saldırıları arttı! Irak ordusundan flaş karar
Dünya

DAEŞ saldırıları arttı! Irak ordusundan flaş karar

Terör örgütü DAEŞ'in saldırılarının artması üzerine Irak ordusunun Kerkük'e güç takviyesi yapma kararı aldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 22:29:00 -
DAEŞ saldırıları arttı! Irak ordusundan flaş karar

Terör örgütü DAEŞ'in saldırılarının artması üzerine Irak ordusunun Kerkük'e güç takviyesi yapma kararı aldığı bildirildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Kara Kuvvetleri Komutanı Kasım el- Muhammedi'nin, kentteki güvenlik yetkilileri ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak ordusunun Kerkük'teki terör saldırılarının önüne geçmek için kırsal bölgelere güç takviyesi yapma kararı aldığı kaydedildi.

Kentin güneyindeki bazı bölgelerde görev yapan Irak Federal Polis gücünü desteklemek amacıyla buralara asker konuşlanacağı ifade edilen açıklamada, ihtiyaç duyuldukça desteğin artırılacağı aktarıldı.

Takviye gücün sayısı hakkında bilginin verilmediği açıklamada, Kerkük'te son zamanlarda artan terör olaylarının önüne geçmek için gereğinin yapılacağı vurgulandı.

Terör örgütü DAEŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

Bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları devam ediyor.

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