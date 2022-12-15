DAEŞ operasyonunda yakalandılar! Karar verildi
Kilis merkezli DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kilis merkezli DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı istihbari çalışmalar sonucunda, 6 zanlının geçmiş dönemde terör örgütü DAEŞ'te faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.
Kilis ve Gaziantep'teki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan zanlılardan birinin geçmiş dönemde terör örgütü DAEŞ'te sözde kadılık yaptığı ve birçok infaz emrini verdiği öğrenildi.