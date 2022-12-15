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Gündem DAEŞ operasyonunda yakalandılar! Karar verildi
Gündem

DAEŞ operasyonunda yakalandılar! Karar verildi

Kilis merkezli DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 16:59:00 -
DAEŞ operasyonunda yakalandılar! Karar verildi

Kilis merkezli DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı istihbari çalışmalar sonucunda, 6 zanlının geçmiş dönemde terör örgütü DAEŞ'te faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Kilis ve Gaziantep'teki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılardan birinin geçmiş dönemde terör örgütü DAEŞ'te sözde kadılık yaptığı ve birçok infaz emrini verdiği öğrenildi.

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