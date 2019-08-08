Dadaloğlu’nda bin 700 aile doğalgaza kavuşuyor

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi, Dadaloğlu Mahallesi’nde ilk doğalgaz arzı töreni yapıldı.

Dadaloğlu Mahalle muhtarlığı önünde gerçekleştirilen törende konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir’e yapılacak kamu ve özel bütün yatırımları destekleyeceklerini belirterek, ’’Yüreğir’in gelişmesi ve vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltecek bütün çalışmaların yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum. Dadaloğlu Mahallemizde bulunan 1700 dairemizde oturan vatandaşlarımız isterlerse yarın doğalgaza geçebilecek durumdalar. Amacımız Yüreğir’de temiz hava sağlıklı gelecektir” dedi.

Yüreğir’deki diğer mahallelerde de doğalgazın ulaşması için çalışma yürüttükleri ifade eden Kocaispir, “Yüreğirli vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltecek her türlü altyapı çalışmalarına destek vereceğimizin bilinmesini istiyorum. Amacımız Yüreğirli vatandaşlarımız layık olduğu ve hak ettiği yaşam standardına yükseltmektir. Yüreğir Belediyesi ile iş yapmak isteyen partnerlerimiz şunu iyi bilsinler ki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmaları kolaylaştıracağız, zorlaştırmayacağız. Her şey daha güzel ve yaşanılabilir bir Yüreğir içindir’’ şeklinde konuştu.