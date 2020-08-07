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Sağlık

D vitamini ve kalsiyumun vertigo hastalığını engellediği ortaya çıktı

Güney Kore Seul Ulusal Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma sonucu, D vitamini ve kalsiyumun vertigo hastalığını engellediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 04:18:00 -
D vitamini ve kalsiyumun vertigo hastalığını engellediği ortaya çıktı

Vitamin ve minerallerin sağlık üzerine etkilerini inceleyen Güney Koreli bilim insanları, D vitamini ve kalsiyumun vertigo hastalığını engellediğini tespit etti. Yapılan açıklamada, günde iki kez D vitamini ve kalsiyum almanın vertigo riskini önemli ölçüde azalttığı belirtildi.

Çalışma kapsamında, katılımcılar müdahale ve gözlem olmak üzere iki gruba ayrıldı. Müdahale grubundaki 445 kişinin D vitamini düzeyleri alındı. D vitamini eksikliği olan 348 kişiye günde iki kez 500 miligram D vitamini ve kalsiyum takviyesi yapıldı.

Tüm incelemeler sonucu, D vitamini ve kalsiyum takviyesi alanların ortalama 1 yıl sonra vertigo atakları geçirme olasıklarının gözlem grubuna göre daha düşük olduğu tespit edildi.

Ayrıca D vitamini eksikliği olan ve takviye alan kişilerin, vertigo atakları geçirme olasıklarının D vitamini seviyeleri düşük olanlara kıyasla yüzde 45 daha az olduğu belirtildi.

Çalışma sonuçları, Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dünyaca ünlü tıp dergisi Neurology'de yayınlandı.

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