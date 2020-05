D vitamini eksikliği salgında enfeksiyona davetiye çıkarıyor

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, korona virüsü (Kovid-19) salgınında alınacak en iyi önlemin ‘bağışıklık sistemini korumak’ olduğunu söyledi.

D vitamini yetersizliği olan hastalarda Kovid-19 enfeksiyonunun daha sık ve daha ağır seyrettiğini, D vitamini düzeyi normal olan hastalarda ise enfeksiyonun daha hafif seyirli olduğunun yeni yapılan çalışmalarda gösterildiğini belirten Medicana International Samsun Hastanesi’nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, D vitamininin önemine dikkat çekti.

Bağışıklık desteği için kanıtı en güçlü mikrobesinler vitamin C –D ve Çinko

Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, yakın tarihli bilimsel veriler değerlendirildiğinde, “Veriler ve bulgular çelişkili olmasına rağmen, mevcut kanıtlar, bağışıklık destekleyici rolleri olan çoklu mikrobesinlerle takviyenin bağışıklık fonksiyonunu modüle edebileceğini ve enfeksiyon riskini azaltabileceğini göstermektedir. Bağışıklık desteği için en güçlü kanıtlara sahip mikrobesinler vitamin C-D ve çinko (Zn)’dur. Vitamin D, kemik gelişimi için elzem olan bir vitamindir. Ayrıca bunun ötesinde, klinik pratikte önemli yansımalar bulacağı şüphe götürmeyen immünomodülatör ve bağışıklık fonksiyonlarını da düzenlediği araştırmalarda gösterildi” dedi.

Dr. Gökosmanoğlu, D vitamin eksikliğinin, enfeksiyonlara ve bağışıklık sistemi hastalıklarına yatkınlığın yanı sıra kanser gelişiminde de artış ile ilişkili olduğunu belirtti.

Vitamin D tahlil yaptırmadan da kullanılabilir

Dr. Gökosmanoğlu şu bilgileri verdi: “Vitamin D kan tahlili yapılmadan da kullanılabilir çünkü ülkemizde eksiklik yüzde 90 civarındadır. Vitamin D, 19-70 yaş arasındaki erişkinlere kemik ve kas sağlığı için gerekli minimum günlük D vitamini ihtiyacı 600 IU, serum 25(OH) vitamin D düzeyini 30 ng/ml düzeyinde tutacak ihtiyaç ise 1500-2000 IU olarak belirlenmiştir. 70 yaş üzerinde 800 IU/gün, 65 yaş ve üzerindekilerde düşmeleri önlemek için 800 IU/gün D vitamini gereklidir. Günlük ihtiyacın karşılanması gıda ve güneşe maruz kalmanın yanında D vitamin takviyesi gerektirir. Kovid -19 salgınından korunmak için vitamin D düzeyi 30ng/ml üzerinde olmalıdır. Vitamin C, Çin ve bazı ülkelerde çok yüksek dozda kullanılmış, bu dozları oral ilaçlarla almanız mümkün değil, bu nedenle Vitamin C doğal yollarla alınmalıdır. Kış meyveleri bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır.”