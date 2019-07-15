D. G. Sivasspor bir günlük iznin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam etti Bolu kampını sürdüren D.

Bolu kampını sürdüren D. G. Sivasspor bir günlük iznin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Bolu kampının 10. Gününde bir günlük aranın ardından kampa girdiği otelin tesislerinde 1.5 saatlik bir çalışma yaptı.Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. Dayanıklılık koşusu yapan ekip idmanın son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.