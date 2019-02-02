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D-100'de can pazarı!

Bolu'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 07:01
D-100'de can pazarı!

Bolu'da feci bir trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Halil Kayalı idaresindeki 34 DV 7814 kamyonet ile D-100 kara yolundan Anadolu Otoyolu'na girmek isteyen Nihat Karakoç yönetimindeki 37 LB 452 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Serpil, Mehmet Yusuf ve Eslem Karakoç ile Erdoğan ve Emine Kızılırmak, kamyonette bulunan Kezban Kayalı ve Ergin Cıbır yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 7'si, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yeniçağa, Gerede ve Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Emine ve Erdoğan Kızılırmak ise Bolu Belediyesi İtfaiyesi Kaza Kırım Ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürüldü.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti ile Anadolu Otoyolu'na girişlerde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 06:12
  1. Ankara
  2. Bolu
  3. trafik kazası
  4. kamyonet

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