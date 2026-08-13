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Yerel D-100’de 3 araç birbirine girdi: 3 kişi yaralandı
Yerel

D-100’de 3 araç birbirine girdi: 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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D-100’de 3 araç birbirine girdi: 3 kişi yaralandı

Bahçelievler’de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nun Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 AJB 713 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 YH 627 ve 71 AAZ 877 plakalı otomobillere çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Zincirleme kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nun Edirne yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale dönerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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