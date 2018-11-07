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D-100 Karayolu Beylikdüzü Mevkiinde kamyon devrildi!

D-100 Karayolu Beylikdüzü Mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon devrildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:39
D-100 Karayolu Beylikdüzü Mevkiinde kamyon devrildi!

İddiaya göre seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kamyon önce başka bir otomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYI YARA ALMADAN KURTARDI

Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. 

SÜRÜCÜLERE UYARI: TEM OTOYOLU'NU KULLANIN

Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz, E-5’teki kaza ile ilgili önemli bir uyarı yaparak “Kaza sonrasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bölgeden geçen ağır vasıtalar trafiğe açık olan şeride sığmadıkları ve geçemedikleri için sağ şeritte beklemeye başladılar. Beylikdüzü ve Büyükçekmece için TEM otoyolunu kullanın” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:39
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Kaza
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