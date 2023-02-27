CZN Burak çileden çıktı! Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz’a gelen çirkin yorumu paylaştı

Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında Hatay’da halasının evinde olan fenomen Taha Duymaz hayatını kaybetti. Enkaz çalışmaları sırasında elinden geleni yapan CZN Burak Duymaz’a gelen çirkin bir yorumu paylaşıp bakın ne dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayatını kaybetti.

Taha Duymaz'ın haberini alan CNZ Burak enkaz çalışmaları sırasında elinden geleni yapmıştı. CZN Burak son olarak sosyal medyada zorbalığa maruz kalan arkadaşına gelen çirkin bir yorumu paylaştı.

CZN Burak geçmişte yazılan "Lan dilenci" yorumunu paylaşarak "Değdi mi insanları kırmaya yarın için kimin garantisi var?" diyerek sitem etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arkadaşı enkazda nasıl bulunduğunu anlatmıştı

Ragib Narin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Taha Duymaz'ın depreme yatakta yakalandığını açıklayarak "Yorgana sarılı bulunmuş ve vücudu tertemiz hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde. Tıpkı hayatı gibi" demişti.