Cyle Larin'den sözleşme sorusuna cevap

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Siyah-beyazlı takımın gollerini Cyle Larin kaydetti.

Maçın ardından beIN SPORTS'a konuşan golcü oyuncu, "Önemli bir derbi maçı. Geçen sene de bu şekilde savaşarak oynuyorduk. Galibiyet için de gol attığım için de çok mutluyum" dedi.

"Beşiktaş'la sözleşmen sona eriyor, uzatacak mısın?" sorusuna ise Larin, "Beşiktaş'ı, şehri, burayı seviyorum. Şu anda düşündüğüm bu sezon. Sezona odaklanmış durumdayım. Ne olacağını göreceğiz. Umarım kalırım." açıklamalarında bulundu.