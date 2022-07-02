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Spor Cyle Larin'den Beşiktaş'a veda mesajı
Spor

Cyle Larin'den Beşiktaş'a veda mesajı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Cyle Larin, Siyah Beyazlılara bir mesaj yayınlayarak veda etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 21:12:00 -
Cyle Larin'den Beşiktaş'a veda mesajı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve yeniden anlaşma yapılmayan Cyle Larin, Siyah Beyazlılara veda etti.

Kanadalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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