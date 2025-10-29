ÇYDD, hâlâ faşist kafasını yaşıyor

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle ömrünün son günlerinde başını örtmek zorunda kaldığı halde, “İmam Hatipli ve başörtülü öğrencilere burs vermeyeceklerini belirten” Saylan’ın çirkin sözleri hafızalardaki yerini korurken, ÇYDD’nin ismi bu defa ırkçılık rezaleti ile gündeme geldi. Rojda isimli bir sosyal medya kullanıcısı paylaştığı videoda, Ankara’da üniversite eğitimi gördüğü sırada “cumhuriyetçi” ve “Atatürkçü” bir kurumdan burs bulduğunu fakat ırkçı tacizlere maruz bırakıldığını iddia ederken, durumdan vazife çıkaran ÇYDD, anında yargıya koştu. “Kendi hayatını anlamlı görmek için başkalarına burs veren kişiler” tarafından küçük düşürüldüğünü ve eşit insan gibi davranılmadığını belirten genç kızın açıklamalarından rahatsız olan ÇYDD yönetimi, Ankara’daki dört şubelerinden de burs almadığını öne sürdükleri Rojda isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bir dönem “PKK’lı öğrencilere bile burs verdiği” öne sürülen ÇYDD’nin, söz konusu açıklamaları “FETÖ kumpası benzeri bir iddia” olarak yaftalaması ise manidar bulundu. Aslen Diyarbakırlı olan ve CHP’nin arka bahçesi konumundaki ÇYDD’yi çileden çıkaran Rojda, açıklamasında şöyle diyor: “Kürtlerle Türkler eşitmiş. Şimdi bir düşünün. Ben bu insanların yanında mesela gerçekten kendi düşüncelerimi falan dile getirebilir miyim samimi bir şekilde? Getiremem arkadaşlar. Çünkü onlar bana bir şartla burs veriyorlar. Bana diyorlar ki bizim gibi olacaksın, bizim gibi davranacaksın. Aksi takdirde sana yardım etmeyiz.”