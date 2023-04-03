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Teknoloji Cybertruck test edilirken görüntülendi
Teknoloji

Cybertruck test edilirken görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-04-03 11:45:00 -
Cybertruck test edilirken görüntülendi

Fütüristik tasarımıyla dikkat çeken Tesla Cybertruck prototipi yeniden yollarda test edilirken görüldü.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Tesla Cybertruck prototipi yeniden yollarda görüldü. Fütüristik tasarımıyla dikkat çeken araç, test edilirken kameralara yakalandı.

Diğer Cybertruck prototiplerinde açık arazi lastikleri bulunurken bu prototipte Aero kaplamalı dört mevsim lastikler yer alıyor. Ayrıca sabit yan aynalara ve çalışan arka stop lambaları da dikkat çekiyor.

Açıklamalara göre şirket, Cybertruck'ın seri üretimine bu yılın 4. çeyreğinde başlamayı planlıyor. Başlangıçta üretim yalnızca Gigafactory Texas'ta gerçekleştirilecek.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir rapora göre, Tesla Cybertruck 2023'ün sonlarına doğru seri üretime girecek.
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Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

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