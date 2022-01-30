Cybercube için başvurular devam ediyor
Teknopark İstanbul’un siber güvenlik hızlandırma ve kuluçka programı Cybercube’a yarına kadar başvuruda bulunulabilecek.
6 aylık programda girişimciler için demo day etkinliğine yer verilecek. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Cybercube’ta performans değerlendirme kriterleri yüksek girişimlere 6 ay ek süre tanınacağını söyledi. Topçu, programın dijital dönüşümün beraberinde getirdiği siber tehditlere karşın yenilikçi girişimlerin artmasına katkıda bulunacağını da vurguladı.
Cybercuba’la siber güvenlikçilere sağlanacak destekler şu şekilde:
Kuluçka merkezi kullanım imkânı,
7/24 paylaşımlı çalışma alanları,
Siber güvenlik laboratuvarı, sunucu odası,
Menorluk, satış ve tasarım yardımı,
Finansal hukuk ile fikri haklar danışmanlığı,
İş geliştirme ve yönetim uygulamaları,
Bulut veri depolama,
Sunum ve yatırım öncesi one pager (tek sayfalık web sitesi) hazırlama,
Yatırımcı görüşmeleri, demo gününe katılım sağlama olanağı.