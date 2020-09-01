  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Çürük diş deyip geçmeyin!
Sağlık

Çürük diş deyip geçmeyin!

Diş çürüğü deyip geçmemek gerekiyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Osman Çetin, diş çürüğünün oluşturacağı tehlikeye karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:40:00 -
Çürük diş deyip geçmeyin!

Çürük dişler, tedavi edilmediği takdirde enfeksiyona yol açarak kas ve dokulara ilerliyor. Dokulara yayılan enfeksiyonlar ise hayati riskler taşıyabiliyor.

Çürük dişlerin halk arasında basite indirgendiğini söyleyen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Osman Çetin,“Çürük diş öncelikle dişin içinde başlar ve köklere kadar ilerler. Köklere ilerlediğinde enfeksiyona sebep olur” dedi.  Bu enfeksiyonların kanal tedavisi ile tedavi edilebildiğini kaydeden Çetin, “ Enfeksiyonlar tedavi edilmediği takdirde çevresindeki dokulara yayılarakbu kas ve sinir dokularına ciddi hasarlar verebilir” şeklinde konuştu.

“Hayati riskler taşıyabilir”

Enfeksiyonlar ciddi lojlar olan anatomik lojlara iletilirse nefes almamızı sağlayan boğazımızdaki kaslara baskı yaptığı için ciddi sağlık problemlerine yol  açabilir diyen Çetin “O yüzden sadece diş çürüğü deyip geçmemek lazım. Orada oluşacak bir enfeksiyon hayati riskler taşıyabilir. O yüzden mutlaka basit bir çürükte dahi olsa hekiminizin kontrolünde olun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vücutta oluşan bir enfeksiyonun bağışıklık sistemimizin zayıflamasına sebep olacağını belirten  Çetin, “Bağışıklık sistemimizin zayıflaması sonucu koronovirüs ve diğer virüslere karşı da daha savunmasız kalabiliriz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler
Gündem

'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den milletvekili seçilip Türkiye İşçi Partisi’ne geçen milletvekili Barış Atay kimliği belirsiz bir grup ..
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon
Tarih

Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon

Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayın programında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı