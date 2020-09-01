Çürük diş deyip geçmeyin!

Çürük dişler, tedavi edilmediği takdirde enfeksiyona yol açarak kas ve dokulara ilerliyor. Dokulara yayılan enfeksiyonlar ise hayati riskler taşıyabiliyor.

Çürük dişlerin halk arasında basite indirgendiğini söyleyen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Osman Çetin,“Çürük diş öncelikle dişin içinde başlar ve köklere kadar ilerler. Köklere ilerlediğinde enfeksiyona sebep olur” dedi. Bu enfeksiyonların kanal tedavisi ile tedavi edilebildiğini kaydeden Çetin, “ Enfeksiyonlar tedavi edilmediği takdirde çevresindeki dokulara yayılarakbu kas ve sinir dokularına ciddi hasarlar verebilir” şeklinde konuştu.

“Hayati riskler taşıyabilir”

Enfeksiyonlar ciddi lojlar olan anatomik lojlara iletilirse nefes almamızı sağlayan boğazımızdaki kaslara baskı yaptığı için ciddi sağlık problemlerine yol açabilir diyen Çetin “O yüzden sadece diş çürüğü deyip geçmemek lazım. Orada oluşacak bir enfeksiyon hayati riskler taşıyabilir. O yüzden mutlaka basit bir çürükte dahi olsa hekiminizin kontrolünde olun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vücutta oluşan bir enfeksiyonun bağışıklık sistemimizin zayıflamasına sebep olacağını belirten Çetin, “Bağışıklık sistemimizin zayıflaması sonucu koronovirüs ve diğer virüslere karşı da daha savunmasız kalabiliriz” dedi.