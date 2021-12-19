Cuntacıların ‘emir eri’ Ertuğrul Özkök’ün yeni işi belli oldu!
28 Şubat’ın Cuntacı generallerin ‘emir eri’ eski Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün yeni adresi belli oldu. Özkök, TV100’de program yapacak.
Hürriyet gazetesinde uzun yıllar genel yayın yönetmenliği ve köşe yazarlığı yapması sonrasında geçtiğimiz Kasım ayında gazete ile yollarını ayıran Ertuğrul Özkök'ün yeni adresi belli oldu.
Ertuğrul Özkök TV100'de yayınlanacak 'Cengiz ve Ahtapot' programında Cengiz Semercioğlu ile program yapacak.
Programın ayrıca çarşamba günü akşamı başlayacağı duyuruldu.