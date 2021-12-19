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Gündem Cuntacıların ‘emir eri’ Ertuğrul Özkök’ün yeni işi belli oldu!
Gündem

Cuntacıların ‘emir eri’ Ertuğrul Özkök’ün yeni işi belli oldu!

28 Şubat’ın Cuntacı generallerin ‘emir eri’ eski Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün yeni adresi belli oldu. Özkök, TV100’de program yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 10:26:00 -
Cuntacıların ‘emir eri’ Ertuğrul Özkök’ün yeni işi belli oldu!

Hürriyet gazetesinde uzun yıllar genel yayın yönetmenliği ve köşe yazarlığı yapması sonrasında geçtiğimiz Kasım ayında gazete ile yollarını ayıran Ertuğrul Özkök'ün yeni adresi belli oldu.

Ertuğrul Özkök TV100'de yayınlanacak 'Cengiz ve Ahtapot' programında Cengiz Semercioğlu ile program yapacak.

Programın ayrıca çarşamba günü akşamı başlayacağı duyuruldu.

 

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Yorumlar

Alī

Canavar kocayinca kopeyin eğlencesi olurmuş...
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Amine

Tv100 seviyeyi iyice düşürdü.
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