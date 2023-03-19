Cüneyt Özdemir’in sözleri yeniden gündemde! ‘Eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz’

Cüneyt Özdemir, sosyal medyadan yaptığı yayında, altılı masanın seçmene layık gördüğü sistemi eleştirmişti. O sözler tekrar gündem oldu.

Söz konusu yayında Özdemir şunları söylemişti:

'Aramızdan birini seçeceğiz, siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz.' Şimdiki düzen bu. 'Biz kimi istersek ona vereceksiniz. Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz, bize mahkumsunuz.' Bunun adı bu, Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak onlara mahkumuz. Bize de bir sorsanız hani, başkan kim olacak.. 'O sizi ilgilendirmez, ceketimizi koysak oy vereceksiniz, tıpış tıpış geleceksiniz.' Neden? 'Erdoğan'a karşısınız'. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sen gidip oy verir misin böyle bir şeye? Bu kadar aptal mısın sen ya? Buna verecek kadar aptal mısın? Mahkum olduğumuz şu duruma bakar mısınız? Türkiye'de siyaset bu mu? Bir şey tutturmuşlar, 'parlamenter sisteme geçeceğiz.' Tamam, nasıl olacak bu? Bunun da bir çıkışı yok. Yani olmayacak bir hikaye, çok zor bir hikaye. Hadi diyelim ceketinizi koydunuz, bu insanlar da gidip oy verecekler. Başka alternatif yok çünkü. Ya o ya bu olacak yani.