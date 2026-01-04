  • İSTANBUL
Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi
Gündem

Cüneyt Özdemir’in annesi Çorum’da toprağa verildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Cüneyt Özdemir’in annesi Çorum’da toprağa verildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in hayatını kaybeden annesi Hamiyet Özdemir, memleketi Çorum’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in hayatını kaybeden annesi Hamiyet Özdemir'in cenazesi defnedilmek üzere Çorum Akşemseddin Camii'ne getirildi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Özdemir ailesi ve yakınları, Cüneyt Özdemir'in meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

