Cüneyt Özdemir'den muhalefete olay sözler: Bunu yapmadıkları sürece kaybetmeye mahkumlar

Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medya kanalından paylaştığı videoda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Muhalif kesimin Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında yaptığı mantıkdışı eleştirilere tepki gösteren Özdemir, "Bana daha iyisini gösterin o zaman. Deyin ki biz iktidara gelince şunları yapacağız. Neyin yapılamadığından çok, neyi nasıl yapacağınızı göstermek daha önemli." dedi.

Türkiye'de AK Parti'nin herhangi bir alternatifi bulunmadığını söyleyen Özdemir, muhalefetin alternatif oluşturmadığı sürece kaybetmeye mahkum olduğunu dile getirdi.

Sürekli olarak muhalefetin eleştirilerine maruz kaldığını söyleyen Özdemir şunları kaydetti:

"Kardeşim muhalefet alternatif oluşturamıyor, dert bu. Şimdi çıkıyor diyor ki bu araba Türk arabası değil. Yahu geç bunu deyin ki bana biz Türk arabasını böyle yapacağız. Ben bunları görmek istiyorum. Ben yeni bir şey görmek istiyorum, alternatif görmek istiyorum. Bir umut arıyorum. Yeni heyecanlanabileceğim şeyler aramak istiyorum. O kötü bu kötü dili devam ettiği sürece AK Parti sürekli kazanır. Niye kazanmasın alternatifi yok çünkü."