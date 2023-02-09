Cüneyt Özdemir’den İmamoğlu’na sert çıkış: ‘Hassas bir dönem ve hiç kimsenin rol çalmasına gerek yok’

Cüneyt Özdemir’den İmamoğlu’na tepki! Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili etkiledi. Depremin en çok etkilediği il olan Hatay’da can ve mal kaybı oluştu.

Hatay İskenderun Limanı’nda yangın çıktı. Yangına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve araçları ile müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Hatay‘da, İskenderun Limanı’nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

CÜNEYT ÖZDEMİR O PAYLAŞIMA SİNİRLENDİ: ROL ÇALMAYA GEREK YOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden ”Hatay İskenderun Limanı’ndaki yangın kontrol altına alındı, tamamen söndürülmesi için tüm ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor.” şeklinde paylaşım yaptı. Cüneyt Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun o paylaşımı üzerine yaptığı yayında”İşte böyle dememek lazım. Diğer ekiplerle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz desek ne olacak yani. Çünkü gerçekçi değil bu. Ben bizzat hikayeyi iyi bilen isimlerle konuştum. ‘Yanan konteynerlerin içinde kimyasal madde var’ dediler. ‘Onları söndürmeye çalışıyoruz’ dediler. ‘Hava kuvvetlerinden yardım geldi ve Rus uçaklarından C-130 bekliyoruz. Kimyasalla kapatacağız’ dediler.

Şimdi böyle deyince gel de Fuat Oktay (Cumhurbaşkanı Yardımcısı) gibi sinirlenme. Şuan da herkes kullandığı dile dikkat etse çok iyi olacak. Hassas bir dönem ve hiç kimsenin rol çalmasına gerek yok. Herkese yetecek alkış var. Aceleye ve koşturmaya gerek yok.”diyerek İmamoğlu’na tepki gösterdi.