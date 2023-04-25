Cüneyt Özdemir 'Zil takıp oynuyorlar ama...' diyerek açıkladı! Tüm anket sonuçlarında o isim önde

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla gündeme gelmeye devam devam ediyor.

Özdemir, son olarak gazeteci Kenan Taş ile yaptığı bir canlı yayında anket durumlarına ilişkin HDP'nin de desteklediği 6'lı masayı eleştirdi.

Cüneyt Özdemir, "Bir sürü insan mesela "o gün geldiğinde" diye böyle zil takmış oynuyor... Bakıyorsun şu anda bütün araştırmalarda AK Parti birinci parti çıkıyor. Erdoğan istinasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Böyle bir gerçek de var. Bazen gerçeği görmemek insanların da işine geliyor gibi bir manzara var özellikle Millet İttifakı'nda.

Her iki taraf için de zor bir seçim bu. Yani Millet İttifakı'nın oyu toplamda Erdoğan'ı yakalıyor ama toplamda yakalıyor. AK Parti hala Türkiye'nin birinci partisi. Gördüğün bir tane anket var mı şu anda AK Parti'nin CHP'nin gerisine düştüğü." ifadelerini kullandı.

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