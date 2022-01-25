Cüneyt Özdemir sosyal medyadan paylaştı... Skandal sonrası Murat Ongun'dan ilk açıklama

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Günler öncesinden yapılan uyarılara kulak asmayan ve gereken önlemleri almayan CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), karla mücadelede sınıfta kaldı.

Vatandaşlar yollarda mahsur kalırken İBB Sözcüsü Murat Ongun belediyeye isyan eden İstanbulluları "trollük" yapmakla suçladı.

Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir. Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı."

Öte yandan mağdur olan vatandaşları "trollük" ile suçlayan Murat Ongun'un bu tweeti İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir kayak merkezinde tatil yaparken attığı ortaya çıktı.

İmamoğlu'ndan balık ziyafeti

İstanbullu yoğun kar yağışı ile boğuşurken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda ziyafet çektiği öğrenildi. İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen görüntüleri vatandaşları resmen isyan ettirdi.

Murat Ongun ile görüştü

Vatandaşları trollük yapmakla suçlayıp sahada mücadele ettiklerini ileri süren Murat Ongun'un söz konusu paylaşımı büyük tepkiyle karşılandı.

Yaşanan bu gelişme sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir, otel odasında oturup karla mücadele ediyormuş havası vermeye çalışan Murat Ongun ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Murat Ongun'a "Yurt dışında mısınız?" ve "Ekrem İmamoğlu dün Kahraman Balıkçısına gitti mi?" sorularını yönelten Cüneyt Özdemir aldığı cevapları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel hayatının ihlal edildiğini söyleyerek rezaletini örtbas etmeye çalışan Murat Ongun'un açıklamaları "bu kadar olmaz" dedirtti.

Cüneyt Özdemir'in paylaşımına göre Murat Ongun sorulara şu yanıtları verdi: