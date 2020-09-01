Cüneyt Özdemir, Merdan Yanardağ'a fena çattı: Dolandırıcı...

Köhneleşmiş sol zihniyetin kalıntılarından TELE 1'in patronu Merdan Yanardağ ve gazeteci Cüneyt Özdemir arasında son günlerde bir polemik yaşanıyor.

CHP yandaşı solak TELE 1’in sahibi Yanardağ’a gazeteci Cüneyt Özdemir'in "TELE 1 kanalının arkasında kimler var" sorusuna cevap veremedi.

Cüneyt Özdemir kendi Youtube kanalı üzerinden CHP’yi eleştirince çılgına dönen TELE 1 Televizyonu'nun sahibi Merdan Yanardağ, Özdemir ile ilgili ağır ifadeler kullanmıştı.

“TELE 1’in arkasında kim var?”

Bunun üzerine Özdemir, Merdan Yanardağ ile ilgili FETÖ iddialarını hatırlatarak "TELE 1 televizyonunu nasıl kurdun, kaynağı nereden buldun ve nasıl finanse ediyorsun? Bu kanalın arkasında kim ya da kimler var?" sorusunu sordu.

Özdemir’e ağır hakaretler

Bu soruya sinirlenen FETÖ sevici Yanardağ ağır hakaretler ve tehdide varan sözlerle Özdemir’i hedef aldı.

Yanardağ, Cüneyt Özdemir ile ilgili "FETÖ yanaşması", "korkak bir soytarı", "tam bir cahil" ifadelerini kullandı.

Özdemir’den cevap

Yanardağ’ın kendisi hakkındaki hakaretlerine Twitter hesabından cevap veren Cüneyt Özdemir, Yanardağ’dan “dolandırıcı” ve “kriminal insan” olarak bahsetti.

Özdemir şunları yazdı;

"30 yıldır gazetecilik yapıyorum her türlü farklı görüşte insan ile polemik yaparız, tartışırız, konuşuruz, anlaşırız anlaşamayız.... Ama bir prensibim var dolandırıcılar ve kriminal insanlarla asla polemiğe girmem. Birilerinin damarına basınca panik halde saldırırlarsa anlarım.

Bugün panikle ve telaşla bana saldıran bu insanların gerçek yüzünü duayen, saygı duyduğumuz gazeteciler de görecektir ve kendilerine mesafe koyacaktır eminim. Yoksa bu kirli insanlar onların da tertemiz geçmişlerini lekeleyecektir. Gördüğünüz gibi hiçbir gerçek gizli kalmıyor!"