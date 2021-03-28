Cüneyt Özdemir hakkında şok iddialar! Fazıl Say’a sahip çıkarken fena kapana yakalandı

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyadan yayınladığı video ile Fazıl Say’ın eşi Ece Dağıstan ile, evlendikten sonra ayrı evlerde yaşadıklarına dair açıklamasının magazin programlarına konu olmasını eleştirmişti.

Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda, kendilerini eleştiren Cüneyt Özdemir’e verip veriştirildi.

''Beni kendine bulaştırma"

Programı sunan Bircan Bali'nin Cüneyt Özdemir’i resmen tehdit etti. Bali, Cüneyt Özdemir hakkında, ''Beni kendine bulaştırma, seni instagram hesabından açıklama yaptırırım'' ifadelerini kullandı.

Bali açıklamasında "Cüneyt Özdemir uzaktan sallamayı sevdiği gibi 'Deniz'i de çok seviyor. Seni açıklama yapmak zorunda bırakırım. Deniz sana yetmiyor hayatın denizlerle dolu. Beni kendine bulaştırma. Magazin programlarını ötekileştireceğim diye magazin yapma" dedi.

Seren Serengil ise ise açıklamasında "Gülşen Bubikoğlu'nun kızıyla evliydi değil mi? Senin bize çok haberin geliyor aldattığına dair. Biz o aileyi çok sevdiğimiz için bugüne kadar çok dokunmadı" ifadelerine yer verdi.