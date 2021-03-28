  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Cüneyt Özdemir hakkında şok iddialar! Fazıl Say’a sahip çıkarken fena kapana yakalandı
Medya

Cüneyt Özdemir hakkında şok iddialar! Fazıl Say’a sahip çıkarken fena kapana yakalandı

Fazıl Say’ın evliliği yozlaştıran açıklamalarının ardından başlayan tartışmalar bitmek bilmiyor. Bircan Bali ve Seren Serengil, programları hakkında eleştiride bulunan Cüneyt Özdemir'i canlı yayında tehdit etti. Bircan Bali açıklamasında "Beni kendine bulaştırma" diyerek Özdemir’in eşini aldattığını ima etti. Kokuşmuş magazin mahallesindeki seviyesiz tartışma ‘pes’ dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 13:49:00 -

 yeniakit.com.tr 

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyadan yayınladığı video ile Fazıl Say’ın eşi Ece Dağıstan ile, evlendikten sonra ayrı evlerde yaşadıklarına dair açıklamasının magazin programlarına konu olmasını eleştirmişti.

Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda, kendilerini eleştiren Cüneyt Özdemir’e verip veriştirildi.

''Beni kendine bulaştırma"

Programı sunan Bircan Bali'nin Cüneyt Özdemir’i resmen tehdit etti. Bali, Cüneyt Özdemir hakkında, ''Beni kendine bulaştırma, seni instagram hesabından açıklama yaptırırım'' ifadelerini kullandı.

Bali açıklamasında "Cüneyt Özdemir uzaktan sallamayı sevdiği gibi 'Deniz'i de çok seviyor. Seni açıklama yapmak zorunda bırakırım. Deniz sana yetmiyor hayatın denizlerle dolu. Beni kendine bulaştırma. Magazin programlarını ötekileştireceğim diye magazin yapma" dedi.

Seren Serengil ise ise açıklamasında "Gülşen Bubikoğlu'nun kızıyla evliydi değil mi? Senin bize çok haberin geliyor aldattığına dair. Biz o aileyi çok sevdiğimiz için bugüne kadar çok dokunmadı" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan Türkiye kararı! Önemli bir hamleye hazırlanıyorlar
Dünya

Almanya'dan Türkiye kararı! Önemli bir hamleye hazırlanıyorlar

Avrupa Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik, Almanya'nın Türkiye ile olan ticareti büyütme kararı aldığını duyurdu...
ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük
Dünya

ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar güvenlik güçlerinin müdahalesinde 100'den fazla kişinin öldürülme..
Norveç ağlıyor! 'Kabusun başlangıcı'
Spor

Norveç ağlıyor! 'Kabusun başlangıcı'

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Norveç'i 3-0 yendiği maç sonrası Norveç basını karşılaşmayı tam ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay