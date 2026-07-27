Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye’ye geliyor! En kritik başlıklar enerji ve güvenlik
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydi, 28 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
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