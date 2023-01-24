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Siyaset Cüneyt Özdemir 6'lı Masa'ya isyan etti: Nasıl olacak bilmiyorum
Siyaset

Cüneyt Özdemir 6'lı Masa'ya isyan etti: Nasıl olacak bilmiyorum

Seçimlere az bir zaman kalırken 6'lı Masa halen daha ortak bir aday ve strateji belirleyemedi. 6'lı Masa'nın çapsızlığına isyan eden gazeteci Cüneyt Özdemir, "Aday var mı? Yok. Proje var mı? Yok. Yeneceğiz diyorlar. Nasıl olacak ben bilmiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 20:51:00 - 2023-01-24 20:52:13

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs tarihinde yapılmasına ilişkin görüşmeler sürerken, 6'lı Masa'ya bir eleştiri de muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Bugün İsmail Saymaz'ın "CHP artık İstanbul'da kazanamaz" sözlerinin ardından Cüneyt Özdemir de 6'lı Masa'yı eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kalmasına rağmen ortak aday konusunda mutabık kalamayan 6'lı Masa'ya eleştiriler gün geçtikçe artıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kukla cumhurbaşkanı hevesi ve "kriz çıkar" açıklamaları pek çok kesim tarafından tepkilere neden olmuştu. 6'lı Masa'nın belirli bir stratejisinin olmadığını söyleyen gazeteci Cüneyt Özdemir ise bütün hesapların sandık sonrasına bırakıldığını açıkladı.

"Nasıl olacak bilmiyorum"

Cüneyt Özdemir, 6'lı Masa'yı şu sözlerle eleştirdi:

"Diyorlar ki, "Ya biz bunları sandıkta yeneceğiz". Nasıl yapacaklar ben bilmiyorum. Aday var mı? Yok. Proje var mı? Yok. Aday? Yok. Proje? O da yok... "Yeneceğiz." Bütün hesaplar, sandık sonrası kim başbakan olacak? Kim bakan olacak? Milletvekillerini neye göre seçeceğiz? Böyle bir hesap var şu an... Nasıl olacak ben bilmiyorum."

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