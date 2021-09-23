Cüneyt Çakır'ın bitiş düdüğünü çaldığı yer tepki çekti

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın son düdüğünde Cüneyt Çakır'a tepkiler geldi. Giresunspor'un atağa çıktığı anda maçı bititen Çakr'a Giresunsporlu oyuncular tepki gösterdi.

"Bilerek bir hata yaptığını düşünmüyorum"

Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Cüneyt Çakır'a söyleyecek bir şey yok, o dünyanın en iyi hakemlerinden biri. Bilerek bir hata yaptığını düşünmüyorum, pozisyonlardaki itirazlar maçın tansiyonuyla olan şeyler." dedi.

"3'e 3 atağa giderken maçı bitirdi"

Konuyla ilgili spor yorumcuları da tartışmalara katıldı. Onlardan biri de Erman Toroğlu oldu.

Toroğlu pozisyonla ilgili, "Cüneyt Çakır ne kadar dakik hakemmiş. Aferin. Giresunspor 3'e 3 atağa giderken maçı bitirdi. Bırak akın bitsin. Fenerbahçe de olsa atağı kesme. Beşiktaş maçında oynatıldı işte. Ali Palabıyık doğru yaptı. Cüneyt Çakır yanlış." ifadelerini kullandı.