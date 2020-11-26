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Spor Cüneyt Çakır yönettiği maçta Gladbach zafer kazandı
Spor

Cüneyt Çakır yönettiği maçta Gladbach zafer kazandı

Şampiyonlar Ligi B Grubu 4.hafta maçında Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk'i evinde 4-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 02:48:00 -
Cüneyt Çakır yönettiği maçta Gladbach zafer kazandı

Borussia Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi B Grubu 4.hafta maçında Shakhtar Donetsk'i evinde 4-0 yenmeyi başardı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Stindl (pen), Elvedi, Embolo ve Wendt ile soncuca giden Alman ekibi 8 puanla liderliğini korudu. Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.

Cüneyt Çakır 50.kez Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalarken mücadeleyi üç sarı kart, bir penaltı kararı ile tamamladı.

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