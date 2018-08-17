Cüneyt Çakır Suudi Arabistan yolcusu!

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile Cüneyt Çakır, Al-Hilal ile Al Ittihad takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Süper Kupa müsabakasında düdük çalacak.



İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Loftus Road Stadyumu'nda yarın TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan Mohammed Alismail olacak.