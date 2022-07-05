Cüneyt Arkın'la ilgili bomba iddia! Çok şaşıracaksınız, çok

Sabah gazetesi yazarı İlker Gezici, Türker İnanoğlu'nun 'Acısıyla Tatlısıyla Yeşilçam Anıları' adlı kitabında yer alan Cüneyt Arkın'la ilgili bomba iddiayı köşesine taşıdı. Gezici, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Kimisi için 'Kara Murat', kimisi için 'Dünyayı Kurtaran Adam'... Çocukluk kahramanımız Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurladık. Arkın için kim ne yazmış diye bakınırken bir yazıya rastladım. Türk sinemasının duayenlerinden 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu, 'Acısıyla Tatlısıyla Yeşilçam Anıları' adlı kitabında Arkın'dan övgüyle bahsediyordu. Oğlu İlker İnanoğlu'nun başrolünde yer aldığı, İtalyanlarla ortak çekilen 'Küçük Kovboy' filminde, Arkın'ın İtalyanları kendisine hayran bıraktığını yazıyordu.

İTALYA'DAN DAVET

Akabinde Hollywood'ta yaşayan ünlü İtalyan yapımcı Dino de Laurentis de Arkın'ı kendi şirketine bağlamak istediğini aktarıyordu. Arkın'ın su gibi İngilizce ve İtalyanca öğrenmesi bir yıl boyunca hiçbir iş yapmadan İtalya'da kalması şartını koyan yapımcıyla anlaşma aşamasında olduklarını ancak bunun gerçekleşmediğini şöyle anlatıyordu kitabında: "Cüneyt iki ruhludur. Bir yanı tıbbıyeyi birincilikle bitirmiş bir doktordur, dünyanın en efendi, en kibar adamıdır. Çünkü alkolsüzdür. Ancak ağzına içki koyduğu an ikinci kimliği ortaya çıkar. Saldırgan, dengesiz biri olur. Yıllardır baş edemedik onun bu ruh ikiziyle. Gün geçmezdi ki olay çıkarmasın."

Nitekim İnanoğlu, korktuğunun başına geldiğini açıkça yazıyor. Arkın'ın İtalyan bir oyuncuyla gittiği bir mekanda olay çıkardığını, kadın oyuncuya tokat attığını, olayın polise intikal ettiğini ve ertesi gün de tüm basına yansıyınca İtalyan yapımcının teklifinden vazgeçtiğini anlatıyor Bay Sinema. Konuya her şerde bir hayır vardır düsturuyla yaklaşmak lazım. Arkın sonrasında çektiği filmlerle dünyada adından bahsettirmeyi başardı zaten. Tekrar ruhu şad olsun. (...)"