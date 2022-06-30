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Medya Cüneyt Arkın'la ilgili bomba Hasan Karakaya ayrıntısı! Meğer...
Medya

Cüneyt Arkın'la ilgili bomba Hasan Karakaya ayrıntısı! Meğer...

Ahmet Hakan, önceki gün hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın, Akit gazetesinin efsane ismi rahmetli Hasan Karakaya ile çektiği filmi görünce çok şaşırdığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 09:54:00 -
Cüneyt Arkın'la ilgili bomba Hasan Karakaya ayrıntısı! Meğer...

 

Ahmet Hakan, önceki gün hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın, Akit gazetesinin efsane ismi rahmetli Hasan Karakaya ile çektiği filmi görünce çok şaşırdığını ifade etti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

" ‘Hasan Karakaya’lı Rahmet ve Gazap

Yönetmen Mesut Uçakan’ın ilk döneminin ürünlerinden.

Bir gazeteci filmi bu.

*

Film sanırım Yeni Devir / Milli Gazete tesislerinde çekilmiş.

Filmin ilk bölümlerinde Cüneyt Arkın’ın hemen yanında Akit gazetesinin ünlü ismi rahmetli Hasan Karakaya’yı fark ettim.

*

Böylece Hasan Karakaya’nın bir Cüneyt Arkın filminde figürasyon olarak da olsa rol aldığını anlamış oldum.

*

Filmin konusuna gelince...

Görünürde İslami bir film değil bu.

Ama alttan alta, inceden inceye...

Mesajlarında İslami bir ton var."

 

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