  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni Akit '28 Şubat'ın küfürbaz tetikçileri ne zaman yargılanacak?' diyor! Temel Karamollaoğlu Fatih Altaylı'ya konuk oluyor

Sömürgeci IMF, ağzındaki baklayı çıkardı! "Aşı politikası, sağlık değil ekonomik politikadır" itirafı!

İşte ABD kafası! 'Acı olmadan gerçekleşemezdi'

Irkçı Ümit Özdağ’dan insanlık dışı davranış: Yine göçmenleri açık açık hedef gösterdi!

ABD, korona için mikroakışkan çip geliştirdi! Aşı ve PCR testi gibi 'çip zorunluluğu' gelir mi?

Mehmet Akif Ersoy, olmayan görüntülerle Taliban'ı karaladı! O kadar yiğitsen Ciner'in madenindeki 'dehşeti' de çekseydin

Almanlar da FETÖ’nün gerçek yüzünü görmeye başladı! İki genç işadamı FETÖ’yü basına anlattı

İbrahim Kalın'dan muhalefete tepki: Nefret siyaseti vicdan kararmasıdır

Washington Post'ta kritik ifadeler: Milyonlarca ABD'linin sorununu çözemeyebilir

ABD'de felaket hızla ilerliyor: 700 ev küle döndü, 13 bini risk altında!
Tam 1500! Şanlıurfa’da doğaya salındı
Meteorolojiden 6 il için uyarı
Rıdvan Dilmen Fatih Terim'i eleştirdi
Gram altında hareketlilik! İşte son rakamlar
Medya Cüneyt Arkın'ın sözleri Celil Nalçakan'ı rahatsız etti
Medya

Cüneyt Arkın'ın sözleri Celil Nalçakan'ı rahatsız etti

Kuruluş Osman ile tekrar ekranlara dönen usta oyuncu Cüneyt Arkın, tarih bilinci olanın Amerikan tıraşı yaptırmayacağını, küpe takmayacağını söylediği açıklamasıyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Oyuncu Celil Nalçakan, Arkın'ın bu çıkışına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 10:02:00 -
Cüneyt Arkın'ın sözleri Celil Nalçakan'ı rahatsız etti

Usta oyuncu Cüneyt Arkın yaptığı bir açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Arkın gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz" dedi.

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada dikkat çeken ünlü oyuncu Celil Nalçakan da bu tartışmaya kayıtsız kalamadı. Celil Nalçakan usta oyuncunun açıklamasını 'yersiz' bulduğunu ifade etti.

Arkın'ın açıklamasına Nalçakan şu sözlerle tepki gösterdi: "Aman ya… Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına? Size ne, bize ne başkasının saçından küpesinden dinlediği müzikten? Madem özümüze döneceğiz, bu işe önce rızkımızı saklamak yerine paylaşmayı, Zulme râm etmek yerine dik durmayı, doğayı katletmek yerine onun parçası olarak yaşamayı hatırlayarak başlayalım!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay