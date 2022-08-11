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Aktüel Cüneyt Arkın'ın oğlu yürekleri parçaladı
Aktüel

Cüneyt Arkın'ın oğlu yürekleri parçaladı

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasıyla ilgili gördüğü rüyayı takipçileri ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 19:35:00 -
Cüneyt Arkın'ın oğlu yürekleri parçaladı

Oyuncu Cüneyt Arkın haziran ayında vefat etti. Arkın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın, babası ve kardeşinin yer aldığı bir kareyi paylaşıp gördüğü rüyayı bir fotoğraf ile paylaşarak takipçilerine şu sözlerle anlattı:

"Ne muhteşem bir geceydi. Daha dün salıncakta otururken diyordum 'babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni' diye. Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşli yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişçesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum, ama sanki rüya olduğunu biliyormuşçasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda."

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