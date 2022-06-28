Cüneyt Arkın'ın Nevşin Mengü'ye geçmişte verdiği ayar yeniden paylaşım rekorları kırıyor

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata veda etti. Dün gece saatlerinde hastaneye kaldırılan Arkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta sanatçının vefatı Türkiye'yi yasa boğdu.

Sosyal medyada ise ünlü oyuncu eski filmlerinden bazı sahneler paylaşılıyor. Cüneyt Arkın'ın geçtiğimiz sene Nevşin Mengü ile yaşadığı diyalog yeniden gündeme oturdu.

Gazeteci Nevşin Mengü, geçtiğimiz sene Alexei Navalny’in tutuklanmasının ardından Moskova'da yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşımı gören Cüneyt Arkın ise cevabı yapıştırmıştı.

Mengü’nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu yanıt sosyal medyada büyük ses getirmişti.