Cüneyt Arkın'ın Nevşin Mengü'ye geçmişte verdiği ayar yeniden paylaşım rekorları kırıyor
85 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlar, Arkın için başsağlığı mesajları yayımlıyor. Efsane ismin geçmişte rol aldığı projelerden kesitlerin de paylaşıldığı sosyal medyada Cüneyt Arkın ile Nevşin Mengü arasında yaşanan bir diyalogda yeniden en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata veda etti. Dün gece saatlerinde hastaneye kaldırılan Arkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta sanatçının vefatı Türkiye'yi yasa boğdu.
Sosyal medyada ise ünlü oyuncu eski filmlerinden bazı sahneler paylaşılıyor. Cüneyt Arkın'ın geçtiğimiz sene Nevşin Mengü ile yaşadığı diyalog yeniden gündeme oturdu.
Gazeteci Nevşin Mengü, geçtiğimiz sene Alexei Navalny’in tutuklanmasının ardından Moskova'da yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşımı gören Cüneyt Arkın ise cevabı yapıştırmıştı.
Mengü’nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” ifadelerini kullanmıştı.
Bu yanıt sosyal medyada büyük ses getirmişti.