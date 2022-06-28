Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman nerede?
Ünlü sinema sanatçısı Cüneyt Arkın 84 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın cenaze töreni programı araştırılmaya başlandı. Peki, Cüneyt Arkın'ın cenazesi ne zaman?
Oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Acı haberin ardından Cüneyt Arkın için cenaze töreninin ne zaman düzenleneceği araştırılmaya başlandı. Peki, Cüneyt Arkın’ın cenazesi ne zaman?
Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman nerede?
Cüneyt Arkın için 30 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazının ardından Arkın'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.