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Cüneyt Arkın’dan Trump’a tepki! ‘Sen bizi o zenciler mi sandın’

Oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabında ABD Başkanı Donald Trump'a seslendiği bir video paylaştı. Arkın, "Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin. Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun" dedi.

08 Ekim 2019 Salı 14:55
Cüneyt Arkın’dan Trump’a tepki! ‘Sen bizi o zenciler mi sandın’

Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

"Eyy Amerika" diye sözlerine başlayan Arkın, şöyle devam etti:

"Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika.. Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin. Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun."

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 14:55
  1. Cüneyt Arkın
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. tehdit

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