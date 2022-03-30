Cüneyt Arkın'dan şok açıklama! Hangi ünlü medya patronu tarafından öldürülmekle tehdit edildi?

Cüneyt Arkın, "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında, Hürriyet Gazetesi'nin eski sahibi Erol Simavi tarafından, "Öldün sen oğlum. Öldün sen Cüneyt." sözleri ile tehdit edildiğini anlattı.

Simavi hakkında kaleme aldıkları ile eski Türkiye'nin kartel gazetelerinin sadece darbe tahrikçiliği için hayali irtica senaryoları değil, bir de artistler üzerinden suni gündemler oluşturduklarıortaya çıktı.

'Patronun huzuruna çıktık'

Hürriyet gazetesinin kurucusu olan babası Sedat Simavi'nin 1953 yılında ölmesinden sonra abisi Haldun Simavi ile birlikte Hürriyet gazetesinin yönetimine geçten Erol Simavi tarafından gazeteye davet edildiğini aktaran Arkın, "Bir gün arandığımı duydum. Arayan dönemin çok tanınmış, saygıdeğer isimlerindendi. Buluştuk. Beni dönemin en çok satan, en büyük gazetelerinin sahibi iki kardeşten birine götürecekti. Götürdü de. Böyle şamata filmlerde bile yaşanmaz. Çok güzel genç kızlar, şampanya, havyar, ıstakoz... Krallar gibi ağırlandık. Sevildik. Okşandık. “Artık yeter” demeye kalmadan patronun huzuruna çıktık." dedi.

Simavi'nin zengin görünümüne dikkat çeken Cüneyt Arkın, "Sırtında çok pahalı bir takım elbise vardı. Uzun süren iltifat sonunda konuya geldi. Fazla tutmayan, okunmayan bir magazin gazetesi vardı. Bunu hazmedemiyorlardı. Bir hamle yapmaları gerekiyormuş. Çok ilginç, şaşırtıcı, merak edilen bir olay yaratıp, yeniden işe başlamaları gerekiyormuş... Yani onlara bir skandal gerekiyordu. “İşte bu konuda bize yardım edeceksin” dedi. Cevap vermedim. Devam etti. “Sen Türkân Şoray’a âşık olacaksın. Deli divane. Ama o, bu konuda kararsız kalacak. Mektuplarına, gözyaşlarına cevap vermeyecek. Ölüp biteceksin. İntihar edeceksin.” Sustu. Çok akıllı bakışları yüzümde dolanıyordu. Korkunç bir sessizlik vardı. İnadına uzattım." ifadelerini kullandı.

'Bu teklifi nasıl yapabiliyorsunuz?'

Simavi'nin teklifine verdiği cevabı şöyle anlattı:

“Türkân Hanım’ın bir ilişkisi var. Ben de evleneceğim bir hanımla beraberim” diye başladım. Sessizce dinliyordu. Devam ettim. “Onlara ne olacak? Şerefleri... Bunları biliyorsunuz, bildiğiniz halde bu teklifi nasıl yapabiliyorsunuz? Böyle bir durum sizin karakterinize uygun olabilir, ama benim için beraberliğe, kadına, sevgiye hakarettir.”

'Öldün sen oğlum' tehdidi!

Teklifi kabul etmemesi sebebi ile Simavi tarafından tehdit edildiğini anlatan Cüneyt Arkın, sözlerine şöyle devam etti:

Kalktım, kapıya yürüdüm. Tam çıkacakken öfkeyle bağırdı. “Öldün sen oğlum! Öldün sen Cüneyt! Şu andan itibaren Türkiye’nin bütün gazeteleri her an, her gün hakkında en kötü haberleri yazacaklar.” Çıkıp gittim. Dediği oldu. Büyük küçük gazeteler, her gün en iğrenç iftiralarla bana saldırdılar. Hele bir tanesi şöyle yazıyordu: “Cüneyt Arkın karısının, çocuklarının olduğu evde, erkeklerle seks partileri yapıyor.” Tınmadım. Aldırmadım. İşime devam ettim. Bir gün sokakta yaşlı bir kadın şöyle dedi. “Betül kızıma söyle, üzülmesin. Biz seni tanıyoruz.”