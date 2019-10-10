Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken operasyon açıklaması!
Cüneyt Arkın, TSK'nın Barış Pınarı Harekatına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak operasyona destek verdi.10 Ekim 2019 Perşembe 18:37
Oyuncu Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik başlattığı harekata destek verdi.
Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesajında "Arslanlarım, Mehmetçiklerim benim... O uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla sonsuz büyük vatan sevginle, kendini ateşlere altüst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun. Ağlıyorum. Ağlıyorum Mehmetçik. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazanız mübarek olsun." ifadeleriyle askerlere dua etti..
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