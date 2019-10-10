Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken operasyon açıklaması! Cüneyt Arkın, TSK'nın Barış Pınarı Harekatına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak operasyona destek verdi.

Oyuncu Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik başlattığı harekata destek verdi. Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesajında "Arslanlarım, Mehmetçiklerim benim... O uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla sonsuz büyük vatan sevginle, kendini ateşlere altüst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun. Ağlıyorum. Ağlıyorum Mehmetçik. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazanız mübarek olsun." ifadeleriyle askerlere dua etti..

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