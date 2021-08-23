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Medya Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken Kuruluş Osman açıklaması
Medya

Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken Kuruluş Osman açıklaması

Son olarak sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'da rol alan oyuncu Cüneyt Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet etti. Kuruluş Osman gibi tarihi dizilerin çekilmesinin her anlamda olumlu olduğunu belirten Arkın "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 10:04:00 - 2021-08-23 10:05:30
Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken Kuruluş Osman açıklaması

Yıllar sonra Kuruluş Osman dizisinde izleyici karşısında çıkan usta oyuncu Cüneyt Arkın, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Tarih bilinci olan bir genç..."

Gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet eden Arkın, "Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur. Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik. Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin ama onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum" ifadelerini kullandı.

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