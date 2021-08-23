Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken Kuruluş Osman açıklaması

Yıllar sonra Kuruluş Osman dizisinde izleyici karşısında çıkan usta oyuncu Cüneyt Arkın, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Tarih bilinci olan bir genç..."

Gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet eden Arkın, "Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur. Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik. Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin ama onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum" ifadelerini kullandı.