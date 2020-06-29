Cüneyt Arkın: Bu iddialar yalan

82 yaşındaki aktör Cüneyt Arkın, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığına dair iddiayla ilgili olarak kişisel Instagram hesabında paylaşımda bulundu.

Sözlerine "Günaydın. Mesaj ve yorumlarda çok sorulması üzerine toplu olarak cevap verelim" diye başlayan Arkın, şöyle devam etti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında sağlık durumu başlıklı çıkan haberler asılsızdır. Bu haberlere itibar etmeyin. Her şey gayet iyi, herhangi bir sorun yok"