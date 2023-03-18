Cumhuriyet'ten Togg algısı

Fiyatları belli olan ve talepleri toplayan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg; 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön sipariş aldı.

Aracın ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağı kaydedildi.

Tüm bu güzel haberler gelirken muhalefetin fonladığı medya ve troller Togg'u hedef almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye olan karşıtlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi de aklınca algı operasyonu yapmaya kalkıştı.

Cumhuriyet Togg'a olan ilgili "Togg'un teslimatları bir günde bir yıl uzadı" başlığıyla Twitter'dan paylaştı.

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Cumhuriyet'in internet sitesinde ise söz konusu haberin başlığı ise; "Togg 24 saatte 1 yıllık üretimden fazla sipariş aldı" şeklinde.