  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haarp gemisi Zonguldak'a demirledi! Murat Akan duyurdu: Devlet harekete geçti, Hulusi Akar 3 gün sonra...

PKK'nın 9 helikopteri daha var! ABD'den PKK'lılara helikopter hediyesi ve pilotluk eğitimi!

Tarihi itiraf geldi: İsveç bin pişman, keşke izin vermeseydik

Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'da! Samih Şukri ile ortak açıklama yaptı

ABD devi Türkiye kararını dünyaya ilan etti! Bu adım çok konuşulur

Yazıklar olsun sana Temel Karamollaoğlu! Bunu da yaptın ya, diyecek söz yok

ABD'de batan batana! Faiz lobisi kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı

AK Partili Mehmet Metiner'den flaş çıkış! O isimler listelere konulmamalı

Sosyal medyayı sallayan Kılıçdaroğlu yorumu! "Ben PKK'lı mıyım?.."

Akaryakıt fiyatlarına görülmemiş indirim! Depoları doldurmak için bekleyin, öyle bir indirim geliyor ki...
Gündem Cumhuriyet'ten Togg algısı
Gündem

Cumhuriyet'ten Togg algısı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi aldı. Bu gelişmeyi haber yapan Cumhuriyet Gazetesi ise "Togg'un teslimatları bir günde bir yıl uzadı" başlığıyla algı operasyonu çekmeye kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 16:15:00 -
Cumhuriyet'ten Togg algısı

Fiyatları belli olan ve talepleri toplayan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg; 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön sipariş aldı.

Aracın ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağı kaydedildi. 

Tüm bu güzel haberler gelirken muhalefetin fonladığı medya ve troller Togg'u hedef almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye olan karşıtlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi de aklınca algı operasyonu yapmaya kalkıştı.

Cumhuriyet Togg'a olan ilgili "Togg'un teslimatları bir günde bir yıl uzadı" başlığıyla Twitter'dan paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet'in internet sitesinde ise söz konusu haberin başlığı ise; "Togg 24 saatte 1 yıllık üretimden fazla sipariş aldı" şeklinde.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

cumhuriyet togg sevinin mehmedim başlar yüksekte

Cumhuriyet solcular küplere binmiş, çünkü togg bir yıllık kapasitesi kadar talep almış. o zaman şöyle diyelim sevinin mehmedim başlar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek te.. Sanma kalır bu tekerlek tümsekte.. bu solcuları biz havada da denizde de, karada da mat ederiz Allah'ın izniyle

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23