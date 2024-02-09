Cumhuriyet’ten “DEM”li yalan

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

PKK elebaşı Mustafa Karasu’nun açıklamalarının ardından Başak Demirtaş’ın İBB Başkan adaylığından çekilmesini görmezden gelen Cumhuriyet, çirkin bir iftirada daha bulundu. CHP yanlısı gazetenin AK Parti tarafından DEM’le görüşmeler yürütüldüğü, kayyım ve bölücü başının durumunun ele alındığı iftirası infial uyandırdı. Vakti zamanında PKK’lılar için “Yere izmarit bile atmıyorlar” ifadesini kullanan Cumhuriyet’in kirli tarihini unutarak bu palavrayı ortaya atması bardağı taşıran damla oldu. Kamuoyu tarafından Cumhuriyet’in asparagas haberinin CHP’nin DEM’le ittifakını saklama amaçlı olduğuna işaret edildi. Yalan, ahlâk dışı haberle ilgili savcılığın tahkikat başlatması çağrısı yapıldı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, akit’e yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in CHP’nin DEM’le içli dışlı olduğu hakikatini örtmek için tezviratta bulunduğunu aktardı. İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Adem Alemdar de algı operasyonlarına geçit verilmemesinin zaruret olduğunu belirtti.