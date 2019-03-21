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Cumhuriyet'ten alçak iftira! Haçlı teröriste değil de yakıt parasına kafayı taktılar

Hz. Peygambere (SAV) hakaret eden Charlie Hebdo'ya sahip çıkmak için, o ahlaksız hakaretleri içeren karikatürleri Türkiye'de 3 milyon adet basarak ücretsiz dağıtan Cumhuriyet Gazetesi, Yeni Zelanda'daki teröristi açıkca savunamayınca, safını ülkeye taziye için giden AK Partili isimlere saldırarak gösterdi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:38
Cumhuriyet'ten alçak iftira! Haçlı teröriste değil de yakıt parasına kafayı taktılar

Her fırsatta Müslümanlara ve Müslümanların değerlerine saldırmayı kendisine görev edinen Cumhuriyet Gazetesi, şimdi de Yeni Zelanda'da bir camiye düzenlenen ve onlarca Müslümanın şehit olduğu alçak terör saldırısı nedeniyle ülkeye ziyarete giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yolculuk yaptığı resmi uçağın yakıt parasına kafayı taktı. 

Yakıt parasıyla saldırıyorlar

Cumhuriyet paçavrası yayımladığı haberde, gerçeklerle alakası olmayan "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Yeni Zelanda'ya götüren Airbus A330'un yakıt masrafı 1 milyon TL olarak açıklandı. Oktay ve Çavuşoğlu tarifeli uçakta "business class" ile yolculuk etseler harcanan para 28 bin TL olacaktı." ifadeleri kullanıldı.

Uydurma hesaplarla ortalığı karıştırmak istiyorlar

Cumhuriyet söz konusu haberde ayrıca, "Oktay ve Çavuşoğlu tarifeli uçakla "business class" ile uçsalardı kişi başı gidiş-geliş 28 bin TL'ye, ekonomi sınıfında uçsalardı kişi başı gidiş-geliş 8 bin TL'ye mal olacaktı" şeklinde uydurma bir hesaplamaya da yer verdi.

Bu, Cumhuriyet'in ilk sabıkası değil

Cumhuriyet'in her fırsatta Müslümanlara saldırması konusu ilk defa gerçekleşmiyor. Geçtiğimiz yıllarda Fransız menşeli Charlie Hebdo'nun, Alemlere Rahmet Son Peygamber Hazreti Muhammed hakkında çizdiği nefret ve iğrençliklerle dolu karikatürler nedeniyle, durumdan rahatsız olan Müslümanlar dünya çapında büyük tepkiler göstermişti. Ancak CHP'nin güdümünde resmi yayın organı gibi hareket eden Cumhuriyet paçavrası, Charlie Hebdo'nun aşağılık karikatürler içeren söz konusu sayısını 3 bin adet çoğaltarak, ücretsiz olarak yandaşlarına dağıtmıştı. 

İşte Cumhuriyetin iftira dolu o haberi...

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:38
  1. Cumhuriyet gazetesi
  2. Yeni Zelanda cami saldırısı
  3. Alçak iftira

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  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu1 sa önce
    Millete tasarruf yapmasını öğütleyenlerin bu yaptıkları MİLLET PARASIYLA İSRAF tır.Savunulacak bir tarafı yokturç
  • osmanosman1 sa önce
    hesap yanlış ise doğrusunu siz yazın.bir Airbus 330 yeni Zelanda gidiş dönüş ne kadar yakıt yakar?
  • hülyahülya1 sa önce
    tarifeli uçakla gidemmişler mi?koca uçağı dünyanın öbür tarafına götürdüler.
  • AmeinAmein1 sa önce
    Hakim haram zikim rolsun ucag dusub olsun ler
  • Emeklilikte Yaşa TakılanlarEmeklilikte Yaşa Takılanlar1 sa önce
    Uçak buradan kalkıp yeni zellendaya kaça gidip geliyor. Doğrusunu siz yazın o zaman. Devlette para çok herkese var25-30 sene pirim ödemiş Emeklilikte Yaşa Takılanlar a yok.
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Ödediğim vergilerden kuruş savurganlık yapılıyorsa haram zıkkım olsun, yetim hakkı yeniyorsa haram zıkkım olsun
  • 1 sa önce
  • UcacaksinUcacaksin1 sa önce
    Peki sizin sahip oldugunuz islami ölcülere göre iki bakan icin ucak kaldirilmasi dogru mu? Hani hep örnek verdiginiz Hz. Ömer hassasiyeti nerde? Cumhuriyeti elestirelim tamam ama yapilan yanlisi da elestirleim birader...Tamam belki 1 milyon degil yakit parasi ama olaya bakin siz...
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 1 sa önce
    İftira mı olmuş oluyor, israfı haber yapmak. Hem neden tüm partilerden katılım yapılıp toplu gidilmedi...
  • orak çekiçorak çekiç1 sa önce
    1 milyon tl 1000000/5=200000 litreaşağı yukarı 12 kamyon tankeri yakıt yapar ..bu uçağın neresine sığdı bu yakıt....siyonist köpekleri milleti enayi sanıyor ,at yalanı inanırlar sanıyorlar
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Millette salak bir ıstatistik var.Ulan 24 haziran seçimlerinde 3 partinin oyunu birleştirdiğimizde yüzde 46..47 çikiyor. Cumhur oyları yuzde 53 54...o halde mansur nasıl ankarayı aliyor? Ak ve mhpliler mansura mı oy veriyor. Mansurun son olaylarindan sonra iyice oyu düstü...düsmese bile kazanma ihtimali sıfır...Chp bu secimden sonra dagilacak beyler hazir olun.
  • ErcanErcan1 sa önce
    Rakamlar mı iftara. öyleyse doğru rakamları açıklayın.
  • İbrahim güven İbrahim güven 1 sa önce
    Adi vatan h.ini chpkklı ya...klar

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