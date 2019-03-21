Cumhuriyet'ten alçak iftira! Haçlı teröriste değil de yakıt parasına kafayı taktılar

Her fırsatta Müslümanlara ve Müslümanların değerlerine saldırmayı kendisine görev edinen Cumhuriyet Gazetesi, şimdi de Yeni Zelanda'da bir camiye düzenlenen ve onlarca Müslümanın şehit olduğu alçak terör saldırısı nedeniyle ülkeye ziyarete giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yolculuk yaptığı resmi uçağın yakıt parasına kafayı taktı.

Yakıt parasıyla saldırıyorlar

Cumhuriyet paçavrası yayımladığı haberde, gerçeklerle alakası olmayan "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Yeni Zelanda'ya götüren Airbus A330'un yakıt masrafı 1 milyon TL olarak açıklandı. Oktay ve Çavuşoğlu tarifeli uçakta "business class" ile yolculuk etseler harcanan para 28 bin TL olacaktı." ifadeleri kullanıldı.

Uydurma hesaplarla ortalığı karıştırmak istiyorlar

Cumhuriyet söz konusu haberde ayrıca, "Oktay ve Çavuşoğlu tarifeli uçakla "business class" ile uçsalardı kişi başı gidiş-geliş 28 bin TL'ye, ekonomi sınıfında uçsalardı kişi başı gidiş-geliş 8 bin TL'ye mal olacaktı" şeklinde uydurma bir hesaplamaya da yer verdi.

Bu, Cumhuriyet'in ilk sabıkası değil

Cumhuriyet'in her fırsatta Müslümanlara saldırması konusu ilk defa gerçekleşmiyor. Geçtiğimiz yıllarda Fransız menşeli Charlie Hebdo'nun, Alemlere Rahmet Son Peygamber Hazreti Muhammed hakkında çizdiği nefret ve iğrençliklerle dolu karikatürler nedeniyle, durumdan rahatsız olan Müslümanlar dünya çapında büyük tepkiler göstermişti. Ancak CHP'nin güdümünde resmi yayın organı gibi hareket eden Cumhuriyet paçavrası, Charlie Hebdo'nun aşağılık karikatürler içeren söz konusu sayısını 3 bin adet çoğaltarak, ücretsiz olarak yandaşlarına dağıtmıştı.