Cumhuriyet'in yazarı Erdoğan'ı tekrarladı!
Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, bugünkü köşe yazısında İsrail-Filistin çatışmasını değerlendirdi.
Güller yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin meselesi konusundaki çözüm yoluna ilişkin söylediklerini tekrarladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kilise açılış törenindeki konuşmasında, İsrail - Filistin sorunu için "İki devletli çözümün muhafazası önemlidir. 67 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez." demişti.
Erdoğan'ın konuşmasından bir gün sonra, "Aksa Tufanı" başlıklı yazı kaleme alan Cumhuriyet yazarı Güller de Erdoğan'ı tekrarlayarak, "Sorunların temel kaynağı İsrail’in bu yayılmacılığıdır. Çözümü de tektir: İsrail’in 1967 sınırlarına dönmesi ve bağımsız Filistin Devleti’ni kabulü..." ifadelerini kullandı.